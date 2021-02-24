加拿大海岸警卫队新科考船的造价攀升至10亿加元

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加拿大联邦政府有关部门透露，建造新的海洋科考船的价格仍在攀升， 预计将达到近10亿加元，几乎等于原来预计的10倍。

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加拿大在2008年开始，为加拿大皇家海军和海岸警卫队建造一所大型海洋科考船。这艘船取名为CCGS Hudson，以取代老旧和较小的研究船。当时计划花费1.08亿加元。

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到2016年，相关部门对该船的建造成本进行重新评估时，总额为3.31加元，即最初估价的三倍。而现在又比5年前翻了三倍。

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除了成本超支之外，此项目还受到延误的困扰。该船原定于2017-18年度交付，但因设计和技术问题已推迟到至少2024年完成。

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海岸警卫队发言人巴尔·坎贝尔（Barre Campbell）说，其实当时官员们也知道，建造成本会不断增加。他在一封电子邮件中说：“随着项目的展开，预估的成本不断更新，并且由专业的第三方独立审查”。而审查报告将在不久之后公布。

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渥太华现在没有选择，只能不停地向这艘船的建造投入更多资金。

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除此之外， 加拿大更新海军军舰的计划实际开支也远远超过原来的预计。国会预算官员伊夫·吉鲁（Yves Giroux）周三发布了第一份报告，重点就是加拿大历史上最大的一笔联邦采购：以英国设计的26型护卫舰为基础，打造15艘新的海军战舰，以取代原有的12艘“哈利法克斯”级护卫舰和3艘已经退役的驱逐舰。这些新军舰将成为加拿大海军下个世纪的主力舰。2011年的相关估价为260亿加元，但到2017年已增加到600亿加元。

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但许多分析师预计，吉鲁给出的新数目将会大大超过2017年的估价。

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