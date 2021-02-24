加拿大魁北克省总理弗朗索瓦·莱高在蒙特利尔奥林匹克体育场的新冠肺炎疫苗接种诊所举行新闻发布会

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2021年2月23日，星期二，加拿大魁北克省总理弗朗索瓦·莱高、卫生部长克里斯蒂安·杜贝(右)和魁北克省公共卫生主任奥拉西奥·阿鲁达博士在蒙特利尔奥林匹克体育场的新冠肺炎疫苗接种诊所举行了一次新闻发布会。THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson

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