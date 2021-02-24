检方提出对持枪闯入总督府的人应判6年刑期

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去年夏天持枪闯入总督府的曼尼托巴男子科里·赫伦（Corey Hurren）可能还要等几个星期，才能获知法院对他的最终判决结果。

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星期二，法庭就此案最后一次开庭。罗伯特·瓦登（Robert Wadden）法官听取了公诉人和辩方的意见后表示，他需要几天时间断案，预计可以在3月10日作出判决。

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检察官梅根·坎宁安（Meaghan Cunningham）说，鉴于赫伦携带枪支和多发子弹进入总督府的大门，某些指控的最高刑罚可达10年。她说，在权衡了赫伦的认罪请求，以及他以前的犯罪史上只有1999年唯一的一次，且与最新的指控无关，她建议应该判刑六年，加上减刑和终身禁止使用枪支。

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但赫伦的辩护律师迈克尔·戴维斯（Michael Davies）则说，赫伦确实对加拿大总督府这个政府和民主制度的标志带来威胁，加上他的政治声明，“没有民主国家可以容忍这一点。因此，需要给与监禁刑罚。以便让法院对那些携带重型枪支造成危险的行为发出明确信息，要付出沉重的代价”。

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赫伦46岁， 是一名后备役军人。去年7月2日， 他开着车到首都渥太华，带了5支枪闯进了渥太华的总督府。他说，这一行动的原因是，不满联邦政府在新冠疫情期间实行的限制破坏了经济；他还讨厌特鲁多突然宣布要实行禁枪。他要逮捕特鲁多，希望以自己的行动作出一个“警示”和“转折点”。

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总督府的警卫人员发现后，与其展开对话。一个多小时后赫伦放下了武器被捕， 随后被指控22项罪名。

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星期二在法庭上，他的辩护律师说，虽然没有证据表明赫伦想开枪杀死特鲁多，他的行为也“远非良性”，但他当天并未与警方以枪战对峙。他在本月初已对七项与武器有关的指控表示认罪，其中包括以“危险目的携带枪支”， 以及故意破坏 给总督府大门造成10万加元的损失。

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但戴维斯在辩护陈述中还说，他的当事人作为加拿大游骑兵和小企业主，为社会做出了贡献。失业给他的生活带来冲击，而病毒大流行的隔离使他的处境更加恶化。且有医生报告证明赫伦当时患有严重的抑郁症。戴维斯在法庭上说：“最后的事实是，他做出了一个正确的决定-放下了那些武器”。考虑到所有这些因素，戴维斯要求法官判处三年刑期，并计入对他已经被羁押了半年多。

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瓦登法官还给了赫伦一个在法庭上发言的机会，但他拒绝了。

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