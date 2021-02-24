特鲁多内阁掌管国库的资深部长因病暂时离职

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加拿大自由党联邦政府内阁中的一位资深部长、国库委员会主任Jean-Yves Duclos发表声明说，他由于健康原因而要遵医嘱休息一段时间，医生在检查了他的胸痛症状后诊断他患了肺栓塞，也就是肺部动脉堵塞。

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Jean-Yves Duclos已经回到自己家里养病。

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在Jean-Yves Duclos因病休息期间，联邦政府总理特鲁多让负责政府数据化事务的部长Joyce Murray代行国库委员会主任的职权。

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Jean-Yves Duclos虽然平常工作中出镜机会不多，但除了是握有负责政府日常运作实权的国库委员会主任之外，还是特鲁多内阁中重要的COVID-19事务委员会、内阁运作委员会的成员。

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