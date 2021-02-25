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2021年2月25日，星期四，北京前门大街是受欢迎的旅游景点，人们戴着口罩以帮助遏制冠状病毒的传播。中国一直定期报告没有本地传播的新冠肺炎病例，它努力在其境内保持对疫情的控制。(AP Photo/Andy Wong)

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