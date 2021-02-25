A woman wears protective face coverings as she passes the shutters of a closed shop in West Ealing in London, Thursday, Feb. 25, 2021. It has been announced that further testing of residents in the London Borough of Ealing will be carried out after additional cases of the coronavirus variant first identified in South Africa were detected. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

英国伦敦西伊林，一名妇女戴着保护性面罩穿过一家关闭的商店的百叶窗

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2021年2月25日（星期四）10:24

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2021年2月25日，星期四，英国伦敦西伊林，一名妇女戴着保护性面罩穿过一家关闭的商店的百叶窗。在首次在南非发现冠状病毒变异体的额外病例后，将对伦敦伊林区的居民进行进一步检测。(AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

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