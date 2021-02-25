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2021年2月25日，星期四，英国伦敦西伊林，一名妇女戴着保护性面罩穿过一家关闭的商店的百叶窗。在首次在南非发现冠状病毒变异体的额外病例后，将对伦敦伊林区的居民进行进一步检测。(AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

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