A man wearing a face mask to protect against the spread of the coronavirus rides past a display commemorating the Lunar New Year of the Ox in Beijing, Friday, Feb. 26, 2021. China has been regularly reporting no locally transmitted cases of COVID-19 as it works to maintain control of the pandemic within its borders. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

一名戴着口罩的男子骑过纪念农历牛年的展示

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2021年2月26日（星期五）10:13

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2021年2月26日，星期五，北京，一名戴着口罩的男子骑过纪念农历牛年的展示。中国一直定期报告没有本地传播的新冠肺炎病例，努力在其境内保持对疫情的控制。(AP Photo/Mark Schiefelbein)

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