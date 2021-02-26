不列颠·哥伦比亚省公园中的维多利亚女王雕像没了头颅

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不列颠·哥伦比亚（BC）省的警方周三在笔架山公园（Beacon Hill Park）发现，女王伊丽莎白二世的雕像没了头，随即展开调查。

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而笔架山公园所在的维多利亚市是BC省的首府。最近在公园附近还发生了两次破坏性事件， 包括毁坏公共财产和周三多处出现涂鸦。警方正在调查雕像被破坏是否与此有关。

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这座雕像是为纪念伊丽莎白二世女王和爱丁堡公爵菲利普亲王1959年遍访加拿大的45天之旅而设立的。

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现在由于一时无法找到头部，只能暂时用木箱遮起来。

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市长丽莎·赫尔普斯（Lisa Helps）说，这些破坏公共财产的行为“令人不能容忍接受。无论是雕像被拒掉头部，往墙壁上喷漆， 或在玻璃上乱刻一通，都是完全不能接受的，而且都是完全没有必要的”， 不能达到任何目的。

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维多利亚警察局局长德尔·马纳克（Del Manak）说，发生这样的事件令人感觉很不幸。他说：“我们维多利亚市拥有美丽的公园。对我们所有人来说，共同努力保护这些绿色空间非常重要”。

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维多利亚警局的鲍文·奥索科（Bowen Osoko）估计，修理雕像费用可能高达数万加元。他还介绍说，最近出现了一系列事件。前不久在当地公园， 有一名男子用铁锹袭击工作人员，在警方的枪口下被捕。周二上午，公园工作人员又遭到一名男子用长把铁锤的袭击，警察也逮捕了袭击者。

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