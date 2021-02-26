加拿大新任总参谋长面临性行为不当调查

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在上任才两个月的加拿大军队总参谋长Art McDonald海军上将自愿停职接受调查的消息星期三夜里传出时，其本人和国防部长Harjit Sajjan都没有说明其受到的行为不当指控到底属于什么性质。

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不过现在媒体了解到的情况是，Art McDonald受到的是性行为不当的指控，这一事件发生在十年前，而且加拿大国防部已经在一个月前对此开始了调查。

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这意味着加拿大政府高层并不是刚刚知道Art McDonald涉嫌性行为不当指控的问题。

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加拿大广播公司报道说，2010年加拿大海军蒙特利尔号护卫舰参加北极海域年度军事演习时、在舰上举行的一次酒精饮料派对上，Art McDonald对一位低军阶的女军官做出不当性行为。

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加拿大军方对于针对Art McDonald的上述指控的调查一个月前就已经开始，也就是在其刚刚宣誓就任军队总参谋长的时候。该海军女军官和一些目击者已经接受了询问。

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加拿大国防部长Harjit Sajjan拒绝回答他是什么时候被告知Art McDonald涉嫌性行为不当指控的。

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RCI with Murray Brewster, Ashley Burke, Kristen Everson · CBC News

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