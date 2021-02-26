加拿大爱德华王子岛总督安托瓦内特·佩里为议会新一届会议开幕宣读施政纲领

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2021年2月25日，星期四，加拿大爱德华王子岛总督安托瓦内特·佩里(Antoinette Perry)在夏洛特敦(Charlottetown)为议会新一届会议开幕宣读施政纲领。THE CANADIAN PRESS/Brian McInnis

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