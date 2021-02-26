P.E.I. Lt.-Gov. Antoinette Perry reads the Speech from the Throne, Thursday, February 25, 2021 to open the new session of the legislature in Charlottetown. THE CANADIAN PRESS/Brian McInnis

加拿大爱德华王子岛总督安托瓦内特·佩里为议会新一届会议开幕宣读施政纲领

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2021年2月26日（星期五）10:07

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2021年2月25日，星期四，加拿大爱德华王子岛总督安托瓦内特·佩里(Antoinette Perry)在夏洛特敦(Charlottetown)为议会新一届会议开幕宣读施政纲领。THE CANADIAN PRESS/Brian McInnis

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