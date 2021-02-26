加拿大维吾尔社区呼吁针对新疆的种族灭绝有更多行动

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加拿大众议院星期一通过了谴责中国对维吾尔族人”种族灭绝”的议案，在国内外引起反响。加拿大的维吾尔族穆斯林社区认为，议案获得通过是很好的一步，但还需要有所行动。例如追究和制裁那些实施迫害者的责任。

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加拿大的维吾尔人很多有亲人在新疆受到迫害。安大略省伦敦市的维吾尔族居民安瓦尔·阿卜杜拉曼（Anwar Abdurahman）说：“加拿大议会的决议会给中国政府一些压力，我想至少这是向前迈出的一大步”。但他同时也对总理和内阁成员弃权感到失望。他说“我一方面很高兴看到所有与会的国会议员都抵御了来自中国的压力，另一方面也对我们的总理和内阁大臣决定弃权感到失望”。他补充说，他希望加拿大能采取行动制止种族灭绝，而不只是辩论是否应将其视为种族灭绝。

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居住在安大略省圣凯瑟琳斯市的鲁吉耶·图尔杜什（Rukiye Turdush）曾就读温莎大学， 现在是校友会成员，她也说感觉得到了支持，但还需要做更多的事情。她说：“种族灭绝正在进行中，我们很多人本来已经几乎失去了希望。因此，这一信息使我们看到希望，感到自己并不孤单，这个世界上仍然存在正义”。

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她强调说：“仅仅使用种族灭绝一词是无法阻止种族灭绝的。但这是非常重要的一步，是一个起点”。

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根据国际特赦组织的估计，自2017年以来，估计有一百万维吾尔族和其他穆斯林被拘留在新疆的拘留营中，中国政府称之为“再教育营”，很多人在那里受到系统的人权迫害。

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阿卜杜拉曼和图尔杜什都有家人和朋友被拘留关押。阿卜杜拉曼为不能联系自己所爱的人感到“困扰”。他说：“最令人不安的是你不知道被关进去的亲人是否还活着，仍在集中营里， 还是已经死了。即使知道有人去世，也只能想想，希望他们能够安息”。

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图尔杜什说她知道都有堂兄弟姐妹中都有谁被捕了，也知道那些被释放的人仍不敢大声说出来。

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他们都敦促加拿大政府就中共政权侵犯人权的行为，对相关官员实施《马格尼茨基法案》的制裁。

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阿卜杜拉曼说，他希望加拿大与其他西方盟国合作，“给中国施加更大的压力，[追究]他们的责任并予以惩罚，将它们送到国际刑事法院，这样才能制止此类暴行”。

图尔杜什说，加拿大应抵制中国产品，并推动明年的冬奥会迁到其它国家举办。 “如果他们不停止种族灭绝，就得付出代价。他们必须知道这一点。我认为经济制裁和使用《马格尼茨基法案》都将让他们承担后果”。

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另据报道，加拿大议会已开始讨论禁止进口新疆集中营制造的“强迫劳动产品”。

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