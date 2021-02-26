悄悄出国打疫苗被曝光：加拿大养老基金投资公司总裁辞职

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大退休基金（CPP）投资公司首席执行官马克.梅钦（Mark Machin）在出国接种新冠疫苗的事曝光后宣布辞职。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CPP投资公司星期五（2月25日）发布的公告证实说，梅钦确实在最近前往阿拉伯联合酋长国，在那里注射了新冠疫苗。在昨天晚上与董事会沟通后，梅钦提出辞职。董事会接受了他的辞呈，并立刻任命公司内信贷投资的负责人格雷厄姆（John Graham）接替他。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此前《华尔街日报》报道说，梅钦在本月初飞往中东，在那里注射了第一剂辉瑞疫苗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大财政部长弗里兰（Chrystia Freeland）的办公室发表声明说，梅钦明知现在不是出国旅行的时候，他的做法令人失望。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对出国旅行加拿大政府并没有明文禁止，只是不建议人们在疫情期间进出国境。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Radio-Canada)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada