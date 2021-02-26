隔离酒店强奸事件后保守党呼吁停止隔离

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在过去几天发生两起入室强奸防疫隔离女性的事件后，联邦议会一些保守党议员，包括保守党医疗卫生事务发言人Michelle Rempel Garner和公共安全事务发言人Shannon Stubbs在内，联名发表声明要求自由党联邦政府停止实行强制在指定酒店进行隔离的防疫措施。

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这些联邦议会保守党议员指出，在特鲁多政府强制实行入境者进行隔离防疫政策的情况下，发生入室强奸隔离女性的事件令人气愤；在自由党政府采取有效措施确保防疫隔离者的人身安全得到保障之前，强制民航乘客入境加拿大后在指定酒店隔离防疫的现行政策必须停止实施。

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从2月22日开始，加拿大联邦政府要所有不是必须进行国际旅行的乘客在入境加拿大后在指定酒店隔离至少3天、以等待在入境机场进行的新冠病毒检测结果。

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加拿大法语新闻报报道说，在蒙特利尔国际机场附近的一个COVID-19定点隔离酒店，一位在酒店隔离的男性民航旅客强行进入一位女性旅客的隔离房间，抓住这位女性后该男子一边脱衣一边手淫。这位女乘客说她向酒店的保安呼救，但保安行动迟缓。

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蒙特利尔警方随后逮捕了涉嫌强奸的安大略省温莎市男子Robert Shakory，他面临强行进入他人房间、骚扰和强奸犯罪的指控。

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例外在2月18日，安大略省哈密尔顿市男性保安Hemant被指控借检查隔离防疫为名在Oakville市进入一民宅，先是以编造的理由要求女事主交罚金，在女事主拒绝后将其强奸。警方说Hemant可能还对其它女性有过类似的犯罪行为。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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