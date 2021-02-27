慈善组织为辛苦工作的货柜车司机提供热饭

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加拿大慈善组织救世军决定继续其为纽芬兰省货柜车司机提供热饭热菜服务的项目。

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在COVID-19病毒肺炎疫情下许多服务设施关闭，在纽芬兰省公路上忙于运输货物的货柜车司机常常苦于没有餐饮服务的问题。

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从2020年3月底开始，救世军慈善组织在从加拿大大陆驶往大西洋省份纽芬兰西海岸的海上轮渡港口Port aux Basques提供面向货柜车司机的热饭菜服务。在五十多位志愿者的努力下，在3月到6月期间向货柜车司机们提供了2600份饭菜。

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在今年初纽芬兰省把COVID-19病毒肺炎疫情防疫等级再次提升到最高级别5级后，一些高速公路的休息站和餐馆关闭或只提供最基本的服务，来纽芬兰省运送货物的货柜车司机们的生活再次变得困难起来。

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在这种情况下慈善组织救世军行动起来，从2月21日重新开始向货柜车司机提供热饭热菜的慈善服务。

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RCI with Alex Kennedy · CBC News

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