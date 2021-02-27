疫情下加拿大邮局的彩车给民众带来心灵安慰

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最近几个月，加拿大各主要城市的街道上时不时可以见到照片上这种色彩鲜艳、设计暖心图案的加拿大邮局邮件递送车辆，这是图案设计师Andrew Lewis的手笔。

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家住安大略省伦敦市的Andrew Lewis平常的工作是为加拿大邮局设计邮票、明信片。他在设计完一张感谢邮局员工在COVID-19病毒肺炎疫情下坚持为加拿大民众服务的邮票后，半开玩笑地建议加拿大邮局管理层把邮票图案做为邮件递送车辆的图案。

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加拿大邮局管理层没把这当作玩笑、而是觉得这是个好主意，并在2020年9月把6辆邮局邮件递送车辆喷涂上Andrew Lewis设计的邮票图案。

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现在已经有40辆喷涂了这样图案的车辆在加拿大所有主要城市的街道上递送邮件，让不少加拿大民众的脸上挂上了微笑、心中平添了暖意。

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RCI with Jade Prévost-Manuel · CBC News

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