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2021年2月28日，星期日，加拿大不列颠-哥伦比亚省Richmond，一个人在政府授权的新冠肺炎检疫酒店的房间里拉上窗帘。抵达加拿大的游客需要预订一家政府授权的酒店三晚，并在酒店等待抵达加拿大后的新冠肺炎测试结果。THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck

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