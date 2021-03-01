2021年2月28日，星期日，加拿大不列颠-哥伦比亚省Richmond，一个人在政府授权的新冠肺炎检疫酒店的房间里拉上窗帘。抵达加拿大的游客需要预订一家政府授权的酒店三晚，并在酒店等待抵达加拿大后的新冠肺炎测试结果。THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck
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A person closes the curtains in a room at a government-authorized COVID-19 quarantine hotel in Richmond, B.C. on Sunday, February 28, 2021. Travellers arriving in Canada are required to reserve a government-authorized hotel for three nights and stay at the hotel while awaiting the results of a COVID-19 test done upon arrival in the country. THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck
2021年2月28日，星期日，加拿大不列颠-哥伦比亚省Richmond，一个人在政府授权的新冠肺炎检疫酒店的房间里拉上窗帘。抵达加拿大的游客需要预订一家政府授权的酒店三晚，并在酒店等待抵达加拿大后的新冠肺炎测试结果。THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck
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