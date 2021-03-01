加拿大土著人缺乏安全饮用水责任在联邦政府

加拿大总审计长Karen Hogan2月25日提交给联邦议会的报告指出，许多土著人保留区居民至今仍然在没有安全饮用水的条件下生活、而且长期性的解决办法仍然遥遥无期。
到2020年11月为止，虽然加拿大联邦政府已经解除了土著人保留区内一百个饮用水不安全的警告，但仍然有41个土著人保留区继续生活在饮用水不安全的警告之下。
加拿大总审计长Karen Hogan的审计报告指出，联邦政府虽然拨出专款解决土著人保留区缺乏安全饮用水的问题，但联邦土著人服务部却由于三十年不更新其拨款发放政策而无法更有效地使用这笔专款。
加拿大联邦自由党领袖特鲁多在2015年大选竞选时承诺，上台当政后要彻底解决土著人保留区缺乏安全饮用水的老大难问题，并为此设定了解决问题的最后期限-2021年3月21日。
这个期限离现在还有一个月的时间，加拿大不但仍然有几十个土著人保留区缺乏安全饮用水，而且有些土著人保留区的饮用水问题至少还需要好几年的时间才能得到解决。
RCI with Olivia Stefanovich, Karina Roman, Ryan Patrick Jones · CBC News
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