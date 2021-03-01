加拿大情景喜剧《Schitt’sCreek》获得两项金球奖：最佳电视喜剧和最佳电视喜剧女主角

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在星期天（2月28日）举行的金球奖线上颁奖典礼上，加拿大情景喜剧《富家穷路》（Schitt’s Creek）获得电视类奖项中的最佳喜剧奖，在剧中饰演母亲的多伦多演员凯瑟琳.奥哈拉（Catherine O’Hara）获得最佳电视喜剧女主角奖。

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该剧还获得了金球奖的电视喜剧类最佳男主角和最佳男女配角提名。

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该剧的导演、编剧和制作之一列维（Daniel Levy）在领奖时说，《富家穷路》要表达的一个信念是，包容可以为一个社区带来爱和成长。金球奖是对这个信念的一个“信任投票”。列维也在剧中扮演儿子。他的父亲尤金.列维（Eugene Levy）在剧中扮演他的父亲。

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这部情景喜剧由CBC出品并播出，讲述一个富有的四口之家在破产后搬到一个名叫“Schitt’s Creek”（史特湾，虚拟地名）的小镇开始新生活的故事。该剧去年在艾美奖创造历史记录，一举夺得喜剧类最佳男女主角，最佳男女配角奖，最佳剧集，最佳导演和最佳编剧奖。

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华裔导演赵婷的《无依之地》（Nomadland）获得最佳剧情片奖。赵婷获得最佳导演奖，成为第一个获得此奖的亚裔女导演。

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（RCI with CBC News）

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