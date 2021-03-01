加拿大皇家骑警将为那些受到中共等政权威胁的人提供更多帮助

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加拿大联邦级警察机构-皇家骑警总长布伦达·卢基（Brenda Lucki）最近表示，皇家骑警应该为那些受到外国政府威胁或胁迫的人挺身而出， 提供更多帮助，并在有可能的情况下追诉威胁者，例如中共政权。

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卢基上周四晚在联邦议会加中关系委员会发表以上评论。委员会当时正在讨论不列颠·哥伦比亚省的香港人士投诉：他们在受到威胁后报告警方，却被警方告知无能为力。其中有的受到网上威胁说“知道他们的父母住在哪”；一位加拿大香港社团组织的发起人甚至在酒店接到威胁电话， 要她立即停止组织抗议活动，否则就会有人要她的命。

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卢基指出，加拿大皇家骑警设有一个1-800的通用电话号码可以报告对国家安全的威胁，但“我们似乎需要进行更好的沟通”。她说：“如果人们受到恐吓，我们就应给与注意，进行全面调查。若有人违反了《刑法》中的任何法律，我们将起诉追究”。

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加拿大公共安全部长布莱尔（Bill Blair）也在委员会表示，如果外国政府越界，渥太华将介入。他说：“对于那些受到外国恐吓或精神压力的加拿大人，我们希望他们能够知道，如果他们需要帮助，我们会为他们服务，为他们提供支持。我们有能力和办法做出回应”。

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实际上，外国政府在加拿大施加影响力的问题并非新鲜事，加拿大的情报机构也一直在公开发出警报。

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去年，加拿大重要国家安全监督机构之一的联邦议会国家安全和情报委员会发布了一份报告，其中提到了中国政府是如何对加拿大的华人和大学里的组织施加压力，“持续”对加拿大的干预活动。

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该委员会认为，这些对加拿大移民群体的操控是外国政府企图影响公众舆论，操纵媒体并影响政府决策的整体策略的一部分。

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本月初，加拿大安全情报局总监戴维·维格诺（David Vigneault）也在一次演讲中概述了敌对的外国政府如何针对加拿大人，进行政治和经济渗透。他说：“许多外国政府，尤其是中国和俄罗斯，都采取了敌对行动，经常威胁和恐吓加拿大的个人，让他们感到恐惧。 他们通过施加压力让异见人士保持沉默”。他强调说，中国的威胁来自其政府，而不是来自中国人民。

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