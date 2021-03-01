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加拿大BC省高等法院星期一（3月1日）开庭审理华为财务总监孟晚舟引渡案。在过去两年中的初审中，孟的辩护律师团队一直试图说服法庭撤销此案，其依据包括加拿大皇家骑警和加拿大边境服务署在逮捕和盘查孟晚舟时违反有关规定，侵害她的宪法权利，美方指控她的罪名不符合“双重犯罪”原则（即按照加拿大法律也被视为犯罪），前美国总统特朗普介入此案等等。

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现在引渡案正式开庭。孟晚舟的律师们在第一个星期将仍然从特朗普关于此案言论构成政治干预开始，只是这一次他们的目的不再是销案，而是向法官证明孟不应该被引渡。预计他们争取销案时的其他论据，例如治外法权和孟的宪法权利，也会在今后几个星期中被提出。

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不列颠哥伦比亚大学的国际法专家拜尔斯（Michael Byers）在接受CBC采访时分析说，孟晚舟的辩护律师不太可能证明美国司法部受到来自特朗普的政治干预。他们更大的胜算可能在孟晚舟的宪法权利受到侵害这一部分。

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另外，也不排除拜登政府撤回引渡要求的可能性。

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（RCI with CBC News, Radio-Canada)

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