麦克马斯特大学志愿者团队向发展中国家推广人工心肺复苏抢救技能

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麦克马斯特大学（McMaster University）的一个志愿者团队，几年来致力于在国际上推动人工心肺复苏（CPR）培训和教学。团队成员还前往世界一些偏远地区，通过人体模型示范来推广这一拯救生命的技能。

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这个团队的名字就叫“全球心肺复苏(CPR Global)”。团队主管塔帕斯·孟德尔（Tapas Mondal）博士表示：“随着全球的工业化，伴随而来许多不良习惯，心脏骤停的案例正在增加，发展中国家更是成指数性增长”。

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他说，当看到成年人突然在公共场所倒下时，旁观者通常应使用人工心肺复苏以挽救生命。但这种有效的解决方案，在一些发展中国家并未普及。CPR Global的目标就是提供这种知识，并改变人们的态度。

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在过去的几年中，围绕这一目标，他们做了很多努力：开发多种不同语言的在线视频模块，通过移动应用程序技术，让全球范围内的人们都可以很容易学到；用这些视频到发展中国家提供低成本的培训及评估；鼓励更多女性成为心肺复苏术的领导者，因为有些文化背景下女性使用心肺复苏技能比男性面临更多障碍。

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该组织的志愿者已经到过东南亚，在印度、孟加拉国、巴基斯坦和斯里兰卡培训了数百名志愿者。在非洲，已经去过乌干达和尼日利亚。而在线培训则更广泛，近的有所在大学的商学院学生，远的有中国的一所高中的学生。

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该组织一直以来都是自筹资金。 他们现在希望得到更多资金，有更多的志愿者参加。团队成员穆罕默德·哈桑（Muhammad Taaha Hassan）说；“这样我们才能有更多的机会将CPR Global的工作扩展到全球更多地方”。

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