东京奥运会组委会：体现性别平等，再增加12名女董事会成员

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星期二，东京奥林匹克组委会做出了一个标志性的举动，为体现性别平等，任命了12位女性执行董事会成员。

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目前，东京奥林匹克组委会董事会45名成员中，女性19位，大约占了42%。

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前不久，前东京奥委会主席森喜朗因发表歧视女性言论而被迫辞职。

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之后，东京奥委会将执行董事成员人数从35人增加到45人。

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同时，也有几名董事会成员在最近辞职。

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而东京奥运组委会任命了女性主席桥本圣子，她也是日本前著名速滑运动员。

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前不久，世界经济论坛发布全球性别平等指数，日本在153个国家中仅仅排在第121位。

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由于新冠疫情，东京奥运会已经推迟了一年。

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目前，东京奥运会预定在7月23日开幕，奥运残疾人运动会将在8月24日开幕。

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而星期三，奥运组委会将再次与奥组委等机构开会，讨论是否允许观众入场观看比赛，以及是否允许海外观众进入日本等。

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