儿子失踪后又遭网暴：加拿大父母向法庭申请禁令

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2020年5月6日，家住新斯科舍省特鲁罗市的迪兰.艾勒在祖母家的院子里玩耍时失踪，当时他年仅3岁。他的父母在网上求助时受到许多网民的辱骂，有些人指责他们不负责，有些人干脆说是他们杀害了自己的亲生儿子。星期二（3月2日），他们通过律师向法院申请禁制令，希望用这种方式中止网暴。

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他们的律师是根据一项新斯科舍省2018年通过的关于隐私照片和网络安全的法律提出申请的。该法通过后仅被使用过一次。

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上个月在魁北克省，主持人图尔考特（Dany Turcotte）在节目中问被警察错抓的黑人留学生卡马拉（Mamadi Camara）以后是否还会在开车时使用手机。这个玩笑明显使卡马拉感到不快。事后图尔考特向他道歉。但是节目播出后，图尔考特收到许多辱骂他的留言。他因此决定辞职。几天前他在接受采访时说，他在这个节目十六年，无数次收到过谩骂羞辱。这一次只是决堤前的最后一滴水。他认为中小学应该进行反网暴教育。

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（RCI avec Radio-Canada)

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