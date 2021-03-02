加拿大如何能在电动汽车时代保持竞争力

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专家们指出，在国际社会张开双臂迎接电动汽车时代的情况下，加拿大有独特的机会和优势。

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首先，电动汽车制造成本的四分之一来自锂离子电池，而锂离子电池成本的五分之四来自矿物质、金属和化学物质。

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加拿大虽然有制造汽车电池所需要的丰富的矿产资源，但却基本上没有提炼这些矿产资源的设施。

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在世界快速走向电动汽车时代的情况下，谁掌握了汽车电池的生产供应链系统，谁就占据了龙头地位。

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今年二月底在加拿大总理特鲁多与美国总统拜登之间的视频会谈中，两国领导人承诺要合作保持两国在电动汽车领域的国际竞争力，特别是合作建立稳固的汽车电池研发和生产供应链系统。

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美国有先进的汽车电池技术和资本、加拿大有制造电池所需要的矿产资源，可以说是天作之合。

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其次，加拿大在电动公交车方面已经走在世界前列，不但有Nova Bus和New Flyer这两大电动公交车制造厂商，而且加拿大最大城市多伦多市的电动公交车系统是北美大陆最先进的。

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第三是加拿大大学每年培养出不少电动汽车领域人才，他们现在是Tesla, Apple和SpaceX这样的美国公司的抢手货。在加拿大电动汽车项目启动后加拿大应该采取有效措施留住加拿大大学培养的人才。

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RCI with Stephanie Dubois · CBC News

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