Workers move boxes loaded with COVID-19's vaccine before a handing over ceremony at Phnom Penh International Airport, in Phnom Penh, Cambodia, Tuesday, March 2, 2021. More than 300,000 doses of AstraZeneca COVID-19 vaccines from Serum Institute of India on Tuesday arrived Phnom Penh, as part of global COVAX initiative. (AP Photo/Heng Sinith)

柬埔寨首都金边的金边国际机场，工作人员在移交仪式前移动装有新冠肺炎疫苗的箱子

作者 加拿大国际广播 |
china@rcinet.ca
发表 2021年3月2日（星期二）12:32

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

2021年3月2日，星期二，柬埔寨首都金边的金边国际机场，工作人员在移交仪式前移动装有新冠肺炎疫苗的箱子。作为全球COVAX倡议的一部分，印度血清研究所的30多万剂阿斯利康新冠肺炎疫苗于周二抵达金边。(AP Photo/Heng Sinith)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：未分类
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

播客

图片中的世界

图片中的加拿大

分类检索

栏目

作者