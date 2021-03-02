美国说在自家民众打完疫苗前不会帮加墨两国

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虽然美国拜登政府上台后积极开始改善与加拿大的关系，拜登给外国领导人打电话和与外国领导人视频会谈的第一个对象也都是加拿大自由党政府总理特鲁多，但到了COVID-19病毒疫苗分配的问题上还是美国优先，或者说是各家自扫门前雪。

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美国总统拜登的白宫新闻秘书Jen Psaki在3月1日的记者招待会上回答问题时，排除了美国帮助加拿大和墨西哥这样的北美大陆邻国获得新冠病毒疫苗的可能性，表示拜登政府关注的重点是首先为所有美国人提供接种COVID-19病毒疫苗的机会，在这之前不会与盟国分享美国的新冠病毒疫苗资源。

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在疫苗资源分配问题上，拜登政府到目前为止继续实行特朗普政府定下的美国生产的COVID-19病毒疫苗首先被用在美国市场、在美国市场的需求得到满足之后才能出口其它国家的政策。

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所以，加拿大虽然是美国的邻国，但加拿大购买的美国制药公司的新冠病毒疫苗都来自设在欧洲国家的疫苗制造厂。

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