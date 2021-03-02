贵金属价格猛升导致不少汽车催化转化器被盗

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虽然过去也有汽车尾气排放系统中的催化转化器被不法之徒窃走的问题，但近来加拿大人汽车上的催化转化器被盗的问题越来越严重。

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加拿大警方说，窃取汽车催化转化器犯罪行为猛升的主要原因是贵金属的价格暴涨，这导致窃取汽车催化转化器后转卖能够获得暴利，因为较新的汽车由于要满足严格的尾气排放标准在其催化转化器中使用的铂、铑、钯等贵金属量更多。

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目前市场上的铂、铑、钯贵金属的单位售价已经接近或超过黄金的价格。

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比如，现在黄金的市场价格是每盎司2200美元，而每盎司铂的价格是1500美元，钯的价格是2800美元，而铑的价格是每盎司3万美元。

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不法之徒不但会对停在路边和停车场的汽车下手，而且会把修车行和新车车行的停车场当作下手的目标，甚至加拿大邮局停放邮件递送车辆的停车场、校区当局停放运送学生上学下学校车的停车场也未能幸免。

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警方建议居民停车时避免照明不好的地段。

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只有电动汽车不需要尾气排放系统。

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RCI with Kate Bueckert · CBC News

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