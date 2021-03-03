加拿大安大略省政府拨款2500万救助娱乐业

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加拿大最大省份安大略省保守党政府文化事务厅宣布，拨款2500万加元以资助文化行业渡过COVID-19病毒肺炎疫情带来的生存难关。

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这2500万加元拨款中有2400万元是给140个文娱团体的资助款，剩下的1百万加元是给个体艺术人士的补助。

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文艺团体中得到安大略省政府资助拨款最多的是Stratford Festival, National Ballet of Canada和Canadian Opera Company.

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安大略省文化事务厅长Lisa MacLeod指出，在这次COVID-19病毒肺炎疫情中，文化娱乐行业是最先受到打击的行业、是受到打击最严重的行业、也是复苏需要的时间最长的行业。

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省文化事务厅长Lisa MacLeod强调，安大略省政府给文化艺术行业的资助拨款是为了让安省的艺术家、艺术创作人士、舞蹈演员、作家、音乐家、画家等文艺界人士在COVID-19病毒肺炎疫情之后能够有机会成为世界文化领域的翘楚。

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