加拿大将把疫情工资补贴和商业租金援助维持到今年6月，金额不变

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）周三 （3 月3日）宣布，联邦政府在疫情间推出的工资补贴和商业租金援助计划的条款将保持不变，一直维持到今年 6 月份。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联邦政府之前已经宣布会把这两个资金补贴计划延长到今年的 6 月 5 日，但当时没有具体说明支付给受益方的金额是否相同。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在，特鲁多在星期三在渥太华举行的新闻发布会上证实，补贴金额不会改变。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

疫苗源源运到

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

与此同时，在星期三的新闻发布会上，特鲁多还谈到了今天将有 500,000 剂牛津-阿斯利康疫苗 （Oxford-AstraZeneca）运抵加拿大的情况。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新疫苗的到来将使加拿大的疫苗存量激增，在年初一度出现疫苗送货延误后，近日来运到加拿大的疫苗数量在持续增加。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada