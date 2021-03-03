特鲁多政府承诺新救助但不少小企业不得不等

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5个月前，加拿大自由党联邦政府宣布要给处于经济困难境地的小企业增加财政资助、以帮助他们渡过COVID-19病毒肺炎疫情带来的经济难关，但有成千上万个加拿大小企业主说他们至今仍然没有得到政府承诺的救济贷款。

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不列颠哥伦比亚省West Kelowna地区居民Angela O’Brien拥有的小企业Esteem Lingerie虽然去年顺利申请到了4万加元的联邦政府无息贷款，但在去年年底特鲁多政府延长了加拿大商业紧急资助项目后、她12份提出的2万加元附加无息贷款的申请却遇到了极大的困难，不但至今没有获得批准，而且给主管部门花了几个小时打电话得到的结果只是这个部门把皮球踢到另一个部门。

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加拿大独立商业联合会Canadian Federation of Independent Business (CFIB)提供的估算数字是，有6万到8万加拿大小业主提出的附加无息贷款的申请仍然没有得到批准。

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不过，负责监管实施加拿大商业紧急资助项目的加拿大出口开发署EDC和联邦政府小企业部长Mary Ng都没有提供有关的数据。

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在2月份最后一个星期的星期一，联邦政府的加拿大商业紧急资助项目CEBA网页更新了几项内容，一是承认有些小企业主在申请商业紧急资助贷款时遇到了拖延，二是宣布延长该商业无息贷款的期限以帮助缓解申请审批被拖延的问题。

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加拿大联邦自由党政府在2020年4月份推出4万加元商业无息贷款项目，有约84万加拿大小企业申请得到了这个项目的资助。

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在2020年12月份，加拿大自由党政府把无息贷款额度又增加了2万加元。虽然有47万小企业主申请得到了这附加的2万加元无息贷款，但也有不少小企业主的申请迟迟没有得到批准。

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RCI with Catherine Cullen · CBC News

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