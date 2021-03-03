加拿大 2022 年将推出新的实时支付系统，支票将消失

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加拿大将推出一种新的实时支付系统。

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加拿大广播公司报道说，加拿大的公立机构 – 加拿大支付公司 （Payments Canada / Paiements Canada） 于本周二 （3月2日）宣布，已经选择 Interac Corp.作为加拿大实时支付系统Real-Time Rail（RTR）的提供商，这个决定是在进行了一系列筛选后做出的，加拿大央行 – 加拿大银行也参与了筛选过程。

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新的实时支付系统预计将从 2022 年开始实施。

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Interac 的转账限额

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电子转账 Interac 在加拿大实行已经有好几年了，人们可以通过 Interac 支付一定的资金，使用起来相当方便。

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但是， Interac 对转账的金额有限制，限度因人而异，而且转账会有一定时间的延误，并不是实时，加拿大广播公司报道说，这主要是由结算系统过时引起的。

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新系统不仅将能真正实现实时转账，而且还将扩大转账的额度，例如，消费者们将可以：

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在网上实时支付账单，避免滞纳金；

向房东支付租金，而且可以附带相关信息，包括是哪个月的租金，公寓的号码等等；

向政府实时缴纳税款；

一键支付购买一辆汽车的费用，或购买房子的首付款，从而不必再为大笔金额跑到银行去开银行汇票；

从保险公司获得理赔补偿，等等。

新支付系统还将能使政府把给公民的补助、退税、儿童福利等资金迅速打入公民的银行帐户。

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支票将消失

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加拿大支付公司负责支付系统现代化的主任安德鲁·麦克法兰（Andrew McFarlane）谈到，这一新系统将改变游戏规则，资金转帐将更快，更安全，并有数据的支持，其限额可能会大大增加。

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他说：

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这个新系统是一个强大有效的替代方案，可以实时转账，这将大大减少支票的数量。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，实际上近年来支票的使用已经在大幅减少，仅在 2019 年，消费者和企业的支票使用量分别下降了12％ 和 15％。

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在新支付系统实施后，预计支票将逐渐消失。

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安德鲁·麦克法兰说，我们正在与政府以及其他部门就资金分散以及如何减少支票发行展开合作。

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公司企业迫切期待

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加拿大独立企业联合会（CFIB）正在迫切地等待新支付系统的来临。

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CFIB / FCEI 的全国事务副总裁佳思敏·谷内特 （Jasmin Guénette）说，现金流对小型企业来说非常重要，但支票有时会导致几天的资金周转延误。

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然而，用支票有利于保留交易记录，便于查账，这就是为什么至今仍有许多公司企业，以及个人继续使用支票的原因。

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不过，加拿大新的实时支付系统预计将不但确保速度，还将确保其可追溯性，满足企业的需求。

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（Radio-Canada）

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