原住民“合理生计”渔业应在商业捕捞季节进行：加拿大政府发布公告

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加拿大联邦渔业与海洋部星期三（3月3日）发布公告，对加东新斯科舍省原住民的水产捕捞作出规定，包括要求原住民不得在商业捕捞季节外进行“合理生计”捕捞活动。

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去年九月，该省圣玛丽湾周围的原住民在休渔期以外捕捞龙虾，引起当地非土著渔民的不满。双方发生激烈冲突。一些原住民的渔具和仓库被破坏。非土著渔民认为原住民不守规矩，将导致龙虾储量减少甚至枯竭。而原住民认为，加拿大最高法院1999年的“马歇尔判决”赋予他们在任何季节从事属于“合理生计”的渔猎活动。

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渔业与海洋部星期三的公告同时也提出，原住民在捕捞季内可以获得出售“合理生计”水产的许可。

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当地原住民首领呼吁族人不理会新规定，并表示将在2021年的休渔期继续捕捞龙虾。他们认为自己有权利在任何季节进行“自治捕捞”。

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