盖茨认为石油业在零排放环境也有发展机会

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微软创始人、世界上最富有的人之一的比尔.盖茨近年来把自己的精力和财富用在改善人类健康、解决地球变暖问题方面。

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盖茨在今年CERAWeek by IHS能源会议上讲话时承认，解决地球变暖问题是他此生面临的最困难的挑战；他指出世界发达国家终于行动起来走向零排放时代，在2050年实现零排放的目标虽然非常困难但仍然是可能实现的。

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虽然石油业是温室气体排放的主要来源，但盖茨认为在世界走向零排放时代的大趋势下，石油业仍然有自己的发展机会。

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氢能是干净能源，而石油和天然气行业已经积累的技术、设备和人才可以被转用到氢能源行业。比如，天然气输气管道可以被改用于输送氢气。

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比如，石油钻探行业的技术和设备可以被用于在深层地下储存核电站废料的项目，原油炼油厂可以改作生物燃料提炼厂。

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再比如，石油和天然气行业积累的专业知识可以被用来研发现在还没有的新能源技术。

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加拿大有丰富的石油和天然气资源，也有一些世界知名的能源公司，加拿大能源行业正处于发展的十字路口。

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RCI with Kyle Bakx · CBC News

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