美国人以35美元买下的一只中国瓷碗，竟然是明朝古董

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一只以 35 美元买下的中国小瓷碗，本月中旬将由苏富比拍卖行 （Sotheby’s Auction）高价拍卖。

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加拿大广播公司报道说，去年，在美国康涅狄格州的一次旧物出售中，一位古董爱好者偶然发现了这只青花瓷碗，认为它很特别，就以 35 美元买了下来。

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结果，经过苏富比的评估，这只直径约 16 厘米的青花瓷碗，是一件罕见的 15 世纪中国艺术品，价值在 30 万至 50 万美元之间，世界上目前只有 7 只这样的碗，苏富比将于3 月 17 日在纽约拍卖。

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明初产物

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报道说，这位古董爱好者买下瓷碗后通过电子邮件将信息和照片发送给了苏富比，要求进行评估，拍卖行的中国陶瓷和艺术专家 Angela McAteer 和 Hang Yin 立即意识到这是一个非常非常特别的瓷碗。

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苏富比高级副总裁兼中国艺术部主管 Angela McAteer说：

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这只碗的绘画风格、形状，以及其颜色，都是15世纪初期瓷器的特征。… 所有的特征和标志都表明它是明初的产物。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

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