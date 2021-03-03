自闭症不能免除刑责：多伦多央街撞人案凶手被定罪

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2018年4月23日在多伦多市央街，一辆白色厢型货车突然冲上人行道，追逐碾轧行人，造成10人丧生，16人受伤。死者中有外出吃午饭的年轻白领，有正在散步的80岁老人，还有一个来加拿大探望儿子的约旦男子。这是多伦多有史以来死伤最惨重的凶案。将近两年后，28岁的凶手米纳希安（Alek Minassian）终于被定罪。星期三（3月3日）上午，安大略省高等法院法官莫罗伊（Anne Molloy）裁定他的10项一级谋杀罪名和16项谋杀未遂罪名成立。这意味着他被自动判处终身监禁，25年不得保释。

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米纳希安作案前发宣言，作案后有告白，现场人证物证俱全，按说定罪毫无困难。但是过去两年来，米纳希安的辩护律师一直在为他争取免除刑事责任，理由是他患有自闭症，导致他在作案时心神混乱，不辨是非。

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加拿大刑法第十六条规定，在作案时因精神疾病丧失神智和判断对错能力的案犯可以被免除刑责。去年十一月在新不伦瑞克省，开枪打死两个邻居和两个警察的马修.雷蒙德（Matthew Raymond）就是因患有精神分裂症和妄想症脱罪。2008年在长途汽车上杀死邻座并将其斩首的华人移民李伟光也因患有偏执型精神分裂症在次年被免除刑责。

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莫罗伊法官的判决

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但总的来说，因精神问题免除刑责的结果在加拿大的凶杀案判决中比例还不到0.01%。尤其是以自闭症为理由在加拿大还没有过先例。莫罗伊法官在星期三的判决中说，尽管自闭症可以被归入刑法第十六条涵盖的精神疾病范围内，但是米纳希安的情况不符合免除刑事责任的测试标准。他知道自己的行为是犯罪，会造成行人死亡并把自己送进监狱。他在被捕后也向警方承认了自己的罪行。

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米纳希安在作案前进行了长时间的策划。他在租车时特意挑选了一辆厢型货车，为的是能轧死更多的人。他曾对给他做精神鉴定的精神科医生说，被辱骂好过默默无闻，被击毙好过坐牢。他在和警察对峙时数次做出掏枪射击的动作，希望促使对方开枪。

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五岁时被诊断出自闭症

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此案开庭前，四名精神病专家、两名心理医生和两名社工总共与米纳希安交谈过三十多个小时，以鉴定他的精神状态。

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他确实不能被视为完全正常。他直到三岁才学会说完整的句子，五岁时被诊断出自闭症。他从小到大和别人交流都有困难，在中学时期曾受到同学欺凌。但是他在2018年开车撞人前没有过暴力行为。

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检控方认为，他的精神状态不符合免除刑责的条件。没有证据证明自闭症影响了他的是非判断能力。他曾经表示，他觉得自己受到了排斥，开车撞人是为了报复社会。他也曾承认，他希望那天能撞死更多女性，尤其是18岁到30岁之间的漂亮女性。

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为米纳希安做鉴定的心理医生之一赖特（Percy Wright）在法庭上作证时说，米纳希安曾表示，他对自己那天造成的死伤人数是满意的，不过他更希望死的人达到一百，这样就能打破凶杀案死亡人数的世界纪录了。

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莫罗伊法官在下达判决时逐一宣读受害者的姓名和年龄，并列举出骨折、脑出血和内脏破裂等严重受伤者的伤情。但是她在提到被告时使用了一个化名“John Doe”。她说，他犯罪的主要动机是成名，被媒体报道，名字广为人知正是他的追求。

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（RCI with Radio-Canada, Jean-Philippe Nadeau, CBC News，Adam Carter）

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