魁北克省一对母女被杀，今年该省已有五名女性因家暴遇害

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星期一（3月1日）晚上在魁北克省圣索菲市， 60岁西尔维.比松（Sylvie Bisson）和她28岁的女儿米丽亚姆.达莱尔（Myriam Dallaire）在家中被人用斧头砍成重伤，稍后在医院死亡。凶嫌是达莱尔的前夫。他在星期一晚开车逃离母女俩的家，随后在3公里外与另一辆车迎头相撞。警方认为他是企图自杀。他和另一辆车的司机都严重受伤，但是没有生命危险。

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达莱尔和凶嫌有一个儿子。他们在最近分手。凶嫌过去曾多次被定罪，其中一次是因为威胁另一个前女友。

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从二月份以来，八百多万人口的魁北克省有5名女性因家庭暴力死亡，已达到去年被害女性总数的一半，而现在刚刚进入三月。这引起了该省妇女保护团体的担忧。

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统计数据显示，争取离异期间和离异后的家暴受害者比和施暴者共同生活时更容易受到攻击。

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（RCI avec Radio-Canada, Journal de Montréal)

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