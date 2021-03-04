特鲁多：中国捏造罪名报复性逮捕加拿大公民

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加拿大联邦政府总理特鲁多星期三在记者招待会上表示，中国警方以危害国家安全的罪名逮捕两位加拿大公民Michael Spavor和Michael Kovrig，是在加拿大应美国司法机关的要求、根据加美两国之间的引渡协议在温哥华拘捕华为公司首席财务官孟晚舟后炮制的理由。

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特鲁多指出，中国高级官员曾经公开、明确地表示，加拿大两位公民被中国警方逮捕绝对与加拿大拘捕孟晚舟有关；现在中国驻加拿大大使改变在这一问题上的说辞，这无法让人信服。

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加拿大政治事务观察家们认为，特鲁多的这一说法是对中国驻加拿大大使关于中国警方逮捕两位加拿大公民与孟晚舟事件无关的说法的直接反驳。

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中国驻加拿大大使丛培武周末在接受加拿大广播公司采访时被问道，为什么他过去在面对中国当局把两位迈克尔投入监狱的问题时曾给出的回答是，加拿大也把华为公司首席财务官孟晚舟软禁在温哥华家中。对于这一问题，中国驻加拿大大使丛培武努力把加拿大警方拘捕孟晚舟和中国警方逮捕两位加拿大公民的事件分开，表示两位名字都是迈克尔的加拿大公民触犯中国国家安全法的证据确凿，与孟晚舟在加拿大被捕的事件毫无关系。

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美国拜登政府上台后多次表示，会向中国施加压力以迫使中国政府释放其监禁的两位加拿大公民。

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RCI with Catharine Tunney · CBC News

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