萨省小城参加科技企业家马斯克的环保竞赛项目， 并邀请他本人到访

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萨斯克彻温省的伊斯特凡（Estevan）市位于该省最南部，紧靠加美边境， 是个人口仅一万多的小城市，现在正期待能欢迎美国科技企业家埃隆·马斯克（Elon Musk）的到访。

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该市市长罗伊·路德维希（Roy Ludwig）周三向马斯克发出了正式邀请，希望他来考察该市附近的火力发电厂，以评鉴电厂所使用的二氧化碳回收和封存技术，是否符合他发起的一项竞赛的条件。

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马斯克的公司以科技创新著称，已有的包括特斯拉全电动汽车， 火箭回收技术，全星链卫星网络， 正在研发的有新的手机系统，人体腾空飞翔等。 上个月他宣布了一项环保主题的竞赛，拿出一亿美元奖励全球那些成功实施碳排放回收和封存技术的项目。

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伊斯特凡市长路德维希想抓这个机会。 他说：“我们市的发电厂是世界上最大的清洁煤电装置之一，它使用的碳捕捉和储存技术引起了来自世界各地的兴趣”。

市长所说的火力发电厂是2014年建成的，可能是因为离美国边界很近，取名为”边界之坝”。该电厂是世界上第一个使用碳捕捉回收技术的项目。电厂每年发电量150兆瓦。

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根据埃斯特万市长的说法，该电厂每年能够减少多达100万吨二氧化碳的温室气体排放。

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路德维格市长同时承认，现在世界都在因环保的考虑逐步淘汰用煤发电，这也令他感到担心。因为，该市的传统的支柱产业就是煤炭，很多高新职位也与煤炭有关。他们是纳税大户，对本地、本省，甚至联邦政府的岁入都很重要。他说，尽管碳捕捉和封存项目成本高昂，但它可以帮助延长燃煤电厂的生存。

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路德维希说，参加马斯克发起的这次竞赛是向外界展示本市这个项目的好机会。他还提到马斯克年轻时曾在萨斯喀彻温省短暂生活过，现在也有亲属住在这里。他说：“我想请他回到熟悉的省份，看看我们的洁净燃煤发电厂，以向他展示我们取得的技术进步”。

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马斯克发起的这项比赛期限为4年，到2025年结束。大奖获得者将获得5千万美元的奖金。

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