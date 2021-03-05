与国会暴乱有关：第一位前总统特朗普政府工作人员遭刑事指控

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美国检方正式对涉嫌参与1月6号国会大厦暴乱的一名前特朗普政府官员提起刑事指控。

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这也是前总统特朗普政府官员中第一位因为国会暴乱遭到指控的。

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而到目前为止，美国联邦调查局已经确认了540多名参与当天国会大厦暴乱人员，其中275人遭到逮捕。

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这位官员的名字是佛德里科·克兰恩（Federico Klein)。

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他从2017年至拜登就职之前担任国务院外交事务助理，并且有接触机密许可，他也是特朗普2016年竞选团队成员。

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据说，正是一名国务院前同事帮助联邦调查局指认了他。

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星期四，他在佛吉尼亚被警方逮捕，并被指控阻碍国会议程，使用危险武器骚扰警察。

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媒体暂时无法与他取得联系，而前总统特朗普的发言人表示“不予评论”。

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根据法庭文件，他被指控“参与国会大厦暴乱，并暴力骚扰试图保卫国会大厦的警察”。

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法庭文件称，当时，他戴着印有“令美国重新伟大，MAGA”字样的帽子，与冲击国会的人群一起，试图冲开国会大厦警察的防线。他涉嫌“身体上、语言上与国会警察发生冲突”。

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而且，在现场拍摄的视频中可以见到，克莱恩将防暴盾牌猛烈地推向一名警察，并煽动人群冲过警戒线，还在那里大喊：“我们需要更多的人，我们需要更多的人”。

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一月六日美国国会大厦暴乱导致5人死亡，包括一名特朗普支持者在大厦内被警方开枪打死，以及国会大厦警官Brian Sickinick 被打致重伤死亡。

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