曼尼托巴省将从三月中开始为整个原住民社区接种新冠疫苗

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加拿大中部省份曼尼托巴省公共卫生官员表示，将从三月中开始，派遣疫苗医疗队进驻原住民社区，并开始为全体原住民接种新冠疫苗，争取在五月份，让所有成年人都能接种到第一支新冠疫苗。

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星期五，负责曼尼托巴原住民社区疫苗接种的公共卫生官员安德森医生（Dr. Marcia Anderson）表示，将首先考虑给最可能面临洪灾、火灾、或冬季无法通行的社区接种。

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疫苗医疗队将为整个原住民社区接种，以便他们在春夏季遇到其他问题是，不用为有可能感染新冠病毒而担忧。

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安德森医生认为，原住民社区受到新冠病毒影响很大，而且很多社区可能因为火灾、洪水而需要转移。所以，尽快为这些社区接种疫苗非常重要。

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星期五，加拿大批准了第四种疫苗，强生疫苗。而辉瑞公司也表示，会增加给加拿大的供应。

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安德森医生解释说，曼尼托巴省总共将在63个原住民社区、六个北部偏远社区、以及47个北部事务社区建立诊所。

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目前的计划是，所有原住民社区都将使用Moderna疫苗。

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她还表示，疫苗医疗队将直接与每个社区联系，告知他们何时将会接收到疫苗。具体推广计划将在下周发布。

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截止到星期五，曼尼托巴原住民社区接种疫苗9000支，主要是给老人以及符合资格人士接种。

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