加拿大将会快速批准新冠病毒变种疫苗补针

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加拿大卫生部表示，如果疫苗生产商研制出针对COVID-19病毒疫苗新菌株的补充针剂，加拿大药品监管当局会快速完成审批程序。

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加拿大卫生部说，对于在现有已获得批准的新冠病毒疫苗基础上研制的针对特定新菌株的补充针剂，将不会像审批新疫苗那样要求生产商提供新的临床试验数据；而会主要依靠实验室血液化验显示的抗体数量数据进行审核。

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这种快速审批的程序与每年更新的感冒疫苗的审批程序一样。

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加拿大国内已经出现的COVID-19病毒肺炎新菌株包括英国菌株、南非菌株和巴西菌株，这些新菌株的病毒传染力更大、会引起的病症也更严重。

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有迹象显示，牛津-阿斯利康COVID-19病毒疫苗对新冠南非菌株的效力大幅度下降。

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RCI with Mia Rabson · CBC News

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