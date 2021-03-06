加拿大1月份出口数字开门红

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2021年1月份加拿大对外贸易出现了出口盈余，这不但是去年5月份以来的第一次，而且是2014年7月份以来加拿大数额最大的单月出口盈余。

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加拿大统计局公布的数字显示，加拿大1月份的出口盈余是14亿加元，GDP增长幅度是0.5%。

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加拿大经济观察家们在去年12月出现20亿加元的贸易入超后预测1月份还会出现14亿加元的贸易赤字，结果出现的是14亿加元贸易盈余。

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今年一月份加拿大出口总额是512亿加元，增加幅度是8.1%。进口总额是498亿加元，增加幅度是0.9%。

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专家们指出，虽然加拿大一月份较大幅度的贸易盈余与飞机零部件和金条的出口猛升有关，但加拿大经济所有主要的出口行业在今年1月份都有不错的表现。

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加拿大经济专家的共识是，包括出口数据在内的主要经济指标都在显示加拿大经济正在从COVID-19病毒肺炎疫情带来的衰退中复苏。

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