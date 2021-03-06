在本国人普打疫苗前加拿大不会分享疫苗资源

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加拿大联邦自由党政府负责公共采购事务的部长Anita Anand表示，加拿大会使用国际疫苗基金会COVAX分配给加拿大的疫苗份额用于本国民众的疫苗注射工作，在完成给加拿大民众普遍注射COVID-19病毒疫苗之前，不会把加拿大名下的疫苗资源分给其它国家。

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Anita Anand强调，加拿大联邦政府要优先保证加拿大民众都能够接种COVID-19病毒疫苗，然后才能把国际疫苗基金会分配给加拿大的疫苗资源用于其它国家。

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COVAX是在世界卫生组织协调下成立的共享新冠病毒疫苗的国际组织。该组织从发达国家筹集资金购买新冠病毒疫苗，以确保没有疫苗生产能力或者是没有购买疫苗经济能力的国家能够得到COVID-19病毒疫苗。

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按照COVAX的疫苗分配计划，加拿大在6月底之前能够得到190万剂牛津-阿斯利康新冠病毒疫苗。

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加拿大联邦政府2020年9月份向COVAX基金提供的初始资金是4.4亿加元，其中一半的钱是用于为加拿大民众购买新冠病毒疫苗，剩下的一半是购买疫苗分配给世界上92个需要资助以得到新冠病毒疫苗的国家使用。

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加拿大联邦政府在今年2月份又向COVAX增加拨款7500万加元。

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RCI with Peter Zimonjic, Catherine Cullen · CBC News

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