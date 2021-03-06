欧佩克同意延长石油减产协议到4月份让油价升

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在国际石油输出国组织欧佩克星期四宣布把石油日产量减产协议延长到4月份之后，国际原油市场价格明显上升。

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石油输出国组织认为，虽然近来世界对石油产品的需求随着COVID-19病毒肺炎疫情的缓解开始回升，导致国际石油价格的显著回升，但世界市场原油价格的上升趋势仍然是脆弱的。

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在欧佩克占主导地位的沙特阿拉伯表示，将延长削减自己的石油日产量1百万桶的自愿减产措施，会在今后几个月中根据石油市场的走势来决定什么时候逐步取消这自愿减产的措施。

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欧佩克和俄罗斯等世界石油出口巨头在去年新冠病毒肺炎疫情导致石油价格崩盘的情况下决定削减石油日产量970万桶。到今年三月份仍然协议减产7百万桶，加上沙特阿拉伯自愿附加减产1百万桶，现在世界市场每天减少的石油供应量是8百万桶。

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对于世界主要石油出口国加拿大来说，欧佩克继续维持减少石油日产量的协议、国际石油价格的上升是好消息，有助于苦苦挣扎的加拿大石油业走向复苏。

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RCI with Thomson Reuters、CBC News

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