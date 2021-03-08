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2021年3月8日，星期一，中国北京举行的全国人民代表大会上，中国武警在人民大会堂附近执勤。中国人民代表大会在一个由中国共产党总书记习近平出席的高级法律官员特别小组会议上誓言要“严厉打击国内外敌对势力的渗透、破坏、颠覆和分裂活动”。(AP Photo/Ng Han Guan)

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