加拿大议会加中关系委员会新报告：呼吁国际社会关注香港局势

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加拿大议会下属的加中关系委员会最近发布了一份关于香港现状的报告《香港高度自治遭破坏：国际社会应给予关注》。

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加拿大一直对香港状况表示关注，因为有30万持加拿大护照的港人住在香港。

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去年，香港《国安法》开始实施之后，加拿大就停止了与香港的引渡协议。而在今年年初，加拿大通过了一项让香港年轻人更容易来到加拿大和得到身份的移民政策。

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香港民主状况进一步恶化

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星期一，香港特首林郑月娥表示，因为中国政府正着手修改香港的选举法，推迟一年的立法会选举有可能进一步推迟。

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再早前，香港警方以《国安法》为依据，起诉47名民主运动人士，并拒绝了当中绝大部分人的保释申请。

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法律学者批评说，《国安法》的保释门槛高，无论检控是否成功，都可以羁押几个月，担心造成警方滥用权力，随意起诉。

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民主派人士批评香港司法越来越大陆化，一国两制已死。

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最近，香港还被全球经济自由度排行榜除名，理由是香港不再享有过去那样的司法独立，也不能把握自己的经济自主。

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回顾香港人权历史

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这份报告从香港主权移交的历史开始讲起。

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1984年的《中英联合声明》中，中方承诺香港高度自治五十年不变。香港“拥有行政、立法、和独立的司法权，包括最终裁决权”，尤其是写明“现有的社会和经济系统不变”，还承诺香港将拥有个人自由，言论、媒体、集会、结社等自由。

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报告谈到香港在2014年历时79天的雨伞运动，显示香港民众中，希望实现真正普选的强烈诉求。

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2019年，香港政府提出的《逃犯条例修订草案》， 再次引发公众抗议，爆发大规模社会运动，并提出五大诉求。

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到了2019年11月的香港地方区议会选举，452个议席中，泛民主派推举的代表得到了392席。

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而在2020年6月30日，香港主权移交23年纪念日前夕，中国宣布在香港实施《国家安全法》。

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加中关系委员会的报告称，这项法案“过于广泛、无处不在”。

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加中关系委员会听证会上，证人们基本同意，这项法律范围广泛，涵盖了分裂、颠覆、恐怖主义、和外国勾结等定义模糊的行为；对和平集会和言论自由产生限制；而罪名一旦确立，可以最高判处无期徒刑；同时，个人行动不仅仅限于在香港，甚至在香港之外的地方的行为，也可以使用这项法律来惩罚；赋予国家过多的权利，比如不经法庭允许就可以监听他人通讯等。

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这份报告也提及,自2019年六月以来，香港警方数字显示，有8300人因抗议被捕，当中大多数人在30岁以下。

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给加拿大政府的12项建议

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报告中，加中关系委员会给联邦政府提出了12项建议，主要包括了：

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加拿大政府应公开表示，不执行或支持任何与香港《国家安全法》有关的逮捕令和法律援助申请；

及时更新加拿大人前往香港的旅行建议，以及重新审查与香港有引渡协议国家的旅行建议；

与国际民主国家联盟，发挥领导作用，在中国政府对香港民主侵蚀中作出协调、连贯、和持续性的对策；

加拿大政府支持设立一个专门处理香港人权状况的联合国特使或特别报告员；

重申支持香港人民通过自由、公正、可信的选举来选出立法会代表，并公开表示支持香港特别行政区《基本法》所承诺的全民普选目标；

加拿大政府与同盟国联合，依照《马格尼斯基人权问责法》有针对性地对严重侵害香港人权、自由、和法制的官员个人实施制裁；

建议政府出台系列政策，方便香港人来加拿大工作、学习、以及家庭团聚；

考虑如何加快香港民主派人士提出的庇护要求，比如加快批发签证等；

确保不会有人因参与香港民主运动的有关罪行而被剥夺庇护申请或移民加拿大的资格；

鉴于在加拿大的香港民主活动人士中有人受到骚扰，政府需仔细审查中国派驻加拿大外交使团成员的资格。

RCI with CACN REPORT

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