加拿大总理特鲁多宣布：3月11日为国家纪念日，悼念所有新冠疫情死难者

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星期一，加拿大联邦政府确认3月11日为全国纪念日，纪念新冠疫情当中的死难者。

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去年的3月11日，世界卫生组织宣布COVID-19为全球大流行病。

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总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）在星期一发布了一份声明，宣布了这个决定，并表示这会令人们对这场疫情做出反思，记住它给人们的生活带来的“重大影响”，从孤独生活、失业、到失去与亲朋好友共度的时光。

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特鲁多说：“去年年初，我们的生活以及世界上每个人的生活都因COVID-19的出现而永远改变了。” “现在，我们哀悼22,000多名父母，兄弟姐妹，朋友和亲人的悲惨损失。”

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加拿大政府邀请所有人在这一周悼念因新冠病毒而死亡的人、以及为对抗疫情而献出生命的前线医疗人员。

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声明还赞扬“在这场危机中，加拿大人相互关注，相互帮助，一起度过。”

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