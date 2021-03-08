加拿大热议：哈里与梅根接受奥普拉专访

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昨晚，许多关注英国王室的加拿大人观看了美国著名主持人奥普拉对哈里王子及他太太梅根的独家专访。

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而该访谈也成为加拿大周一最受关注的话题之一。

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有人把这次访问与1995年，戴安娜接受BBC访问相提并论，表示“会给王室声誉带来损害”。

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在访谈中，梅根提及的最具爆炸性新闻是，在她怀孕时，有王室某成员“数次对哈里提及担心孩子的皮肤颜色有多深”，引发王室种族歧视疑云。

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梅根还表示，自己曾有自杀倾向，但得不到帮助。她还澄清了与嫂子凯特不合的八卦。

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两人表示，王室这个机构对两人缺乏支持，以及抨击英国小报持续对梅根进行攻击。

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哈里和梅根在2018年结婚，并生下一子阿奇。

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梅根目前正怀着第二胎，并在采访中透露，这次是个女儿。

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2020年1月，他们宣布减少王室义务，并移居北美。

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采访播出后，不少政界名人也被卷入。美国总统拜登和夫人赞扬哈里夫妇“勇敢”，尤其是公开了心理挣扎和个人故事。而英国首相强生显然不愿介入，只是表示，他对女王非常尊重。

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