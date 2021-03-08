加拿大驻联合国大使呼吁国际社会支持缅甸的民主运动

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加拿大驻联合国大使鲍勃·雷（Bob Rae）表示，国际社会必须支持缅甸的民主运动，那里的示威者正在冒着生命危险，抗议上个月的军事政变。他说，我们要尊重那些捍卫民主者表现出的勇气，这是唯一途径。

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鲍勃·雷曾在缅甸发生屠杀罗兴亚人危机期间担任加拿大政府特使，到2018年离任。他周六接受加拿大广播公司主持人采访时说：“我们必须承认，缅甸境内发生的支持民主运动如此广泛而深入，是前所未有的。至少在缅甸过去的四代人中，是从没有过的”。

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随着政变军方加大对抗议活动的镇压，缅甸抗议者的死亡人数正在持续上升。

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联合国驻缅甸特使克里斯蒂娜·贝格纳（Christine S. Bergener）说，至少已有50多人丧生，1,000多人被拘留。她呼吁联合国安理会能意见统一，要求结束政变和释放被拘留者。她说：“现在迫切需要联合国采取集体行动。我们还能让缅甸军方逃避多久呢？”

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加拿大已经对军事官员实施了制裁。但是加拿大不是联合国安理会成员，和其它国家一样担心中国和俄罗斯会否决联合国可能采取的任何措施。

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加拿大驻联合国大使相信，联合国可以采取更多行动来制止暴力。如隔离开缅甸军队，冻结他们在任何地方的资产，并与每个可能的伙伴合作。但是时间不多了。抗议者拍摄的现场图像显示，手无寸铁的人被当局开枪射杀，而救护人员在试图抢救伤者时遭到殴打。

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加拿大民间有一个名为“缅甸加拿大行动网”的组织，本周致信总理特鲁多和外交部长马克·加尔诺（Marc Garneau），敦促加拿大做更多的事情来帮助缅甸结束暴力。该组织的创建人之一Tin Maung Htoo 来自安大略省伦敦市。他说：“缅甸受极权主义专制统治已经半个世纪，人们已经受够了……他们不想退回去”。他说，相信人们将继续冒着生命危险争取民主， 告诉世界不能允许政变军队得胜。

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上个星期，缅甸驻联合国大使也在一次会议上说：“现在到了国际社会不能容忍缅甸军方犯下的战争罪行和危害人类罪的时候了”。 他第二天被军政府撤职。

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