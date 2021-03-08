手机掉到湖里6个月交回失主还能用，业余潜水员做得比这更多

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温哥华一位女子半年前到温哥华以东一个多小时的哈里森湖上玩碰碰船时，不小心手机掉到了湖里。 她从来没想到手机会被人送回来， 更没想到泡在湖里半年的手机仍然可以使用。

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当法特米·戈德斯（Fatemeh Ghodsi）收到一条短信说， 她去年掉落在湖里的手机已经找到时， 她开始是既惊讶又怀疑， 觉得是朋友在开玩笑。但是听到朋友的解释，她很快就相信了，并开车一个多小时到奇利瓦克（Chilliwack）取回了手机。

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原来，在奇利瓦克有一对夫妇 是业余潜水爱好者，丈夫名叫克莱顿·赫尔肯伯格（Clayton Helkenberg）， 妻子是希瑟（Heather）。 他们会时不时的到附近的湖中，潜到水底清除人们丢到湖里的垃圾， 同时捡回人们不慎掉到湖里的物品，偶尔也会发现宝藏。

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戈德斯回忆说：“我当时处于一种失去平衡的状态，手一松将手机抛进了湖里”。当时她曾找到水上乐园的工作人员， 但他们解释说不可能在深水中找到手机。当时戈德斯还哭了一场，绝望地回到了温哥华。

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赫尔肯伯格喜欢游泳和潜水已经多年，2020年初因为疫情失业后有更多时间从事他的业余爱好，因此更加努力地寻找水中丢失的物品，以及执行垃圾清理任务。他甚至还在YouTube上开了一个频道来展示潜水的视频和他的发现。

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去年，他从水底捞出100多副太阳镜，26部手机和2部GoPro相机。今年以来，他已经找到35副太阳镜，五部手机和一部GoPro。他说，春季的湖水比夏天要浅得多。

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以前媒体大多关注的是他和妻子、朋友从湖里清理出多少垃圾。 例如今年以来从卡尔图斯湖（Cultus Lake）已清除了359公斤垃圾。这次则是因为手机居然能重新工作，还找到了原主人， 令很多人惊奇才被报道出来。

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赫尔肯伯格解释说，他通常是将捞出来的手机带回家，清理掉它的污垢，然后放在二氧化硅容器中使其干燥。但大多已无法再启动。对这次iPhone 11s能重新工作也是感到很幸运。他拔出SIM卡，将其放入另一部手机中找出电话号码， 很容易地与戈德斯取得了联系。

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戈德斯拿到失而复得的手机后，发现除了麦克风坏了，扬声器听起来很奇怪，其它一切都工作正常，电池使用状况仍为96％。她说：赫尔肯伯格没有要求任何回报， 这使她在感谢之余，更钦佩他清理湖底的工作。她说：“这让我对那些美好的事物充满了希望”。

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